Konkurrenz für Baumgartner? RB Leipzig verpflichtet Brajan Gruda von Brighton & Hove Albion

Neuer Teamkollege für Christoph Baumgartner: RB Leipzig hat sich am Deadline Day die Dienste von Brighton-Star Brajan Gruda bis Saisonende gesichert.

Der Offensiv-Star, der sowie Baumgartner im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, kommt leihweise zu den Roten Bullen bis Saisonende, eine Kaufoption besitzen die Sachsen für den 19-fachen deutschen U21-Nationalspieler nicht. Bei RB läuft Gruda künftig mit der Rückennummer 10 auf.

„Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil. Er hat in der Premier League regelmäßig gespielt, insofern ist er fit und wird kaum Eingewöhnungszeit benötigen“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

(skysportde/Red./SID) / Foto: IMAGO