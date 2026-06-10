Konkurrenz für Danso: Tottenham verpflichtet neuen Innenverteidiger

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso bekommt in der nächsten Saison neue Konkurrenz bei Tottenham Hotspur.

Der Verein gab am Mittwoch die Verpflichtung des argentinischen Verteidigers Marcos Senesi bekannt. Senesi wechselt ablösefrei nach Nordlondon und unterschreibt bei den Spurs einen Vertrag bis 2030.

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Große Konkurrenz in der Abwehrzentrale

Senesi ist wie Danso im Abwehrzentrum beheimatet und hat eine starke Saison mit Überrschungsteam AFC Bournemouth hinter sich. Beim Sechsten der abgelaufenen Premier-League-Saison war der 29-Jährige unumstrittener Stammspieler und stand in 37 von 38 möglichen Ligaspielen in der Startelf. Er verpasste lediglich ein Spiel aufgrund einer Gelbsperre.

Neben Danso und Senesi hat Tottenham-Trainer Roberto de Zerbi nach aktuellem Stand mit Micky van de Ven, Christian Romero und Radu Dragusin drei weitere Innenverteidiger im Kader, die um zwei Plätze im Abwehrzentrum konkurrieren.

Bild: Imago