Sky-Info: Kehl sagt Premier-League-Klub ab

Sebastian Kehl wechselt nach Sky Sport Informationen nicht in die Premier League zu Tottenham Hotspur. Diese Entscheidung hat der Ex-Sportdirektor des BVB getroffen.

Es fanden konkrete Gespräche zwischen Kehl und dem in der Saison stark abstiegsgefährdeten PL-Klub statt, allerdings gab es keinen Konsens über die zukünftige gemeinsame strategische Ausrichtung bei den Spurs.

Wie Ende April enthüllt, war Kehl für die Spurs der Top-Kandidat, um eine neue Direktoren-Rolle zu übernehmen. Seitdem gab es immer wieder Gespräche – auch in London vor Ort. Kehl sollte den Kader bauen, nah an der Mannschaft sein. Nun folgte jedoch die Absage des 46-Jährigen.

Kehl arbeitete zwischen Juli 2022 und März 2026 als Sportdirektor bei Borussia Dortmund. In der abgelaufenen Saison folgte dann jedoch die Trennung.

(sport.sky.de) / Bild: Imago