Konkurrenz für Pentz: Leverkusen verpflichtet United-Keeper

Bayer Leverkusen steht kurz vor der Verpflichtung von United-Keeper Matej Kovar. Lediglich die letzte obligatorische Hürde muss noch genommen werden. Damit bekommt ÖFB-Goalie Patrick Pentz einen direkten Konkurrenten um die Position als Ersatztorhüter.



Der 23-jährige Kovar absolviert am Donnerstag seinen Medizincheck bei der Werkself. Kovar kostet nach Sky Informationen fünf Millionen Euro Ablöse plus einer Million an Boni. Der tschechische Schlussmann hat aktuell noch bis 2025 ein gültiges Arbeitspapier bei Manchester United.

Zu den Red Devils war er bereits 2018 gewechselt. Dort durchlief er die Jugendabteilung, kam für die U23 zum Einsatz, stand aber nie für die Profis auf dem Platz. In der vergangenen Saison war der 1,96 Meter große Kovar an Sparta Prag ausgeliehen, wurde dort Meister.

(sport.sky.de)/Bild: Imago