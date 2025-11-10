Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

Fußball-Zweitligist SV Stripfing ist insolvent.

Wie der Kreditschutzverband KSV 1870, der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und Creditreform am Montag in Mitteilungen angaben, wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet. Laut dem AKV sind derzeit 30 Gläubiger mit Gesamtforderungen von 565.000 Euro betroffen. Die Spielberechtigung in der 2. Liga droht bereits in den kommenden Tagen zu verlieren.

Stripfing trat zu letztem Spiel nicht mehr an

Der Bundesliga-Vorstand hat beim Senat 5 Anzeige auf Entzug der Zulassung eingebracht. Zu einem für den vergangenen Freitag angesetzten Meisterschaftsspiel trat der Verein bereits nicht mehr an. Zahlreiche Spieler sind aus ihren Verträgen ausgestiegen, eine spielfähige Mannschaft hat der Club nicht mehr.

Beim Großteil der Spieler sind seit der letzten Zahlung für Juli drei Gehälter ausständig. Ein im Juli eröffnetes Konkursverfahren gegen Club-Mäzen Erich Kirisits hatte Stripfing in die schweren Turbulenzen gebracht. Laut dem AKV beabsichtigt der Sportverein eine Sanierung und den Gläubigern einen Sanierungsplan vorzulegen. Das sei allerdings nur mit der Hilfe von Sponsoren und der Erteilung einer Spiellizenz für eine andere Spielklasse möglich.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.