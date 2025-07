Korb für Bayern & Barca! Williams verlängert bei Athletic Bilbao

Das kommt völlig überraschend! Nico Williams hat seinen Vertrag bei Athletic Bilbao langfristig verlängert.

Laut Vereinsangaben hat sich seine Ausstiegsklausel um über 50 Prozent erhöht und liegt daher jetzt bei etwa 100 Millionen Euro.

Der 22-jährige spanische Flügelflitzer unterschreibt bei den Basken ein neues Arbeitspapier bis 2035 – und sagt daher nun nicht nur dem FC Bayern ab, sondern auch dem FC Barcelona.

„Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wiegt für mich das Herz am meisten. Ich bin da, wo ich sein will, bei meinen Leuten, das ist mein Zuhause. Aupa Athletic“, erklärte Nico Williams in einem Video.

(sport.sky.de) / Bild: Imago