Korda holt vierten Major-Titel

Golferin Nelly Korda hat erstmals in ihrer Karriere die US Open gewonnen. Mit 276 Schlägen triumphierte die 27 Jahre alte Amerikanerin im Riviera Country Club in Pacific Palisades/Kalifornien vor Charley Hull aus England und Gaby Lopez aus Mexiko, die beide nach vier Runden 277 Schläge aufwiesen.

Für Korda war es der vierte Major-Titel ihrer Karriere, bereits der zweite in diesem Jahr nach dem Sieg im April beim LPGA Chevron Championship in Houston.

„Ich habe das Gefühl, ich träume. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet“ sagte Korda bei der Siegerehrung mit Tränen in den Augen: „Diese Woche war definitiv ein Kampf. Ich glaube, ich habe einfach einen richtig guten Job gemacht. Ich bin geduldig geblieben.“

Die Olympiasiegerin von Tokio sprach allerdings auch von einem „komplizierten“ Verhältnis zu den US Open. Dreimal war sie bei „ihrem“ Heimturnier am Cut gescheitert. Diesmal behielt Korda auf der Schlussrunde jedoch die Nerven. 2028 wird auf dem Kurs in Pacific Palisades Gold bei den den Olympischen Spielen vergeben.

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