Korda nach Sieg über Medjedovic im Astana-Finale

Der US-Amerikaner Sebastian Korda feierte am Montag im Halbfinale der Astana Open (live auf Sky Sport Austria) gegen Hamad Medjedovic (SRB) einen Dreisatz-Erfolg. Korda konnte sich in einem spannenden Match am Ende mit 6:7(8), 7:6(2), 7:6(3) durchsetzen.

Im zweiten Halbfinale spielt derzeit der Österreicher Sebastian Ofner gegen Adrian Mannarino (live auf Sky Sport Austria 2) aus Frankreich. Das Match mit dem Sky X-Traumpass live streamen!

Beitragsbild: Imago