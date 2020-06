Korherr über Verbleib von Tadic und Rep: “Gehe davon aus, dass wir beide halten können”

Hartberg-Sportkoordinator Erich Korherr hat sich zuversichtlich über einen möglichen Verbleib der Leistungsträger Dario Tadic und Rajko Rep gezeigt.

“Ich gehe davon aus, dass wir beide in Hartberg halten können. Wir haben immer Ziele und werden es auch irgendwie schaffen, dass Rep und Tadic nächste Saison in Hartberg spielen.”, sagte Korherr bei Sky Sport Austria über das Traumduo des TSV und räumte zugleich ein, dass “beide auch Angebote von anderen Vereinen haben”.

Tadic und Rep erzielten in dieser Saison 22 der 44 Hartberger Saisontore und hatten damit maßgeblichen Anteil daran, dass die Steirer den Sprung in die Meistergruppe geschafft haben. In der Meistergruppe selbst war das Duo an sieben der bislang acht erzielten Hartberger Treffer direkt beteiligt.

Schopp vor ungewisser Zukunft: “Wir kämpfen um ihn”

Weiters äußerte sich Korherr auch zur Zukunft von Erfolgstrainer Markus Schopp.

“Bei Markus Schopp ist es natürlich schwieriger, weil er sehr viele Angebote hat. Wir geben das Beste, um ihm die Plattform zu geben, die er benötigt. Wir kämpfen um ihn.”, sagte Korherr.

