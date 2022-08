Kostic-Transfer zu Juve rückt näher

via

Sky Sport Austria

Filip Kostic wird Eintracht Frankfurt in diesem Sommer wohl noch verlassen. Der Flügelspieler ist sich schon seit Monaten mit Juventus einig, die Alte Dame will den Deal nun schnell fix machen.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen. Juve bietet als Ablöse 14 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, die Eintracht fordert 18 Millionen Euro. „Jetzt geht es um die Annäherung, aber alle Parteien gehen davon aus, dass der Deal durchgehen wird“, sagte Sky Transfer-Experte Marc Behrenbeck am Montag in Transfer Update – die Show.

