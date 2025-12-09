Koundé-Doppelpack! Barca dreht Spiel gegen Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat bei der Rückkehr ins Camp Nou eine Niederlage kassiert.

Die Frankfurter unterlagen trotz zwischenzeitlicher Führung dem spanischen Meister FC Barcelona am sechsten Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:2 (1:0) und stehen kurz vor dem Aus in der Königsklasse.

Die Katalanen fuhren ihren dritten Sieg im sechsten Spiel durch die Treffer von Jules Koundé (50., 53.) ein, das zwischenzeitliche Führungstor durch Ansgar Knauff (21.) reichte der SGE nicht. Für Barca glückte damit die Revanche: Im April 2022 hatte Frankfurt beim letzten Aufeinandertreffen in der Europa League vor etwa 30.000 eigenen Fans im Camp Nou mit 3:2 triumphiert.

Die SGE von Coach Dino Toppmöller liegt mit nur vier Punkten und bereits vier teils deutlichen Niederlagen außerhalb der ersten 24 Plätze, die für die K.o.-Phase reichen. Die letzten beiden Spiele der Vorrunde absolviert die SGE im Januar bei Qarabag Agdam und zu Hause gegen Tottenham Hotspur.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Ansgar Knauff (21.)

1:1 Jules Koundé (50.)

2:1 Jules Koundé (53.)

(SID) / Bild: Imago