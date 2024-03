Seit elf Bundesliga-Spielen wartet der VfL Wolfsburg auf einen Sieg. Zuletzt gab es sogar drei Niederlagen in Folge. Nun muss Trainer Niko Kovac bei den „Wölfen“ seine Koffer packen.

Der VfL Wolfsburg zieht die Reißleine. Nach elf sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge, zuletzt drei Niederlagen in Serie und nur noch sechs Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz 16 mit Mainz 05 sahen sich die Verantwortlichen der „Wölfe“ zu dieser Entscheidung gezwungen. Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte bereits am Samstag bei Sky ein Bekenntnis zum Coach vermieden. Am Sonntagvormittag bestätigte der Klub die Trennung offiziell.

HIGHLIGHTS | VfL Wolfsburg – FC Augsburg | 26. Spieltag

Schäfer bedauert Entwicklung

„Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg sind wir in der internen Aufarbeitung des Spiels und unserer Gesamtsituation zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben, um die Situation zu stabilisieren. Wir bedanken uns ausdrücklich für die Zusammenarbeit und wünschen Niko Kovac, seinem Bruder Robert sowie Aaron Briggs privat wie beruflich alles erdenklich Gute“, so Schäfer im Klubstatement.

Zuvor hatte der VfL erst mit 1:3 gegen den FC Augsburg verloren. Für große Diskussionen sorgte insbesondere die Rote Karte für den Wolfsburger 1:0-Torschützen und ÖFB-Legionär Patrick Wimmer.

Wimmer war nach seinem im Sommer 2022 erfolgten Wechsel aus Bielefeld im Vorjahr unter Kovac Stammspieler, in der laufenden Saison wurde der 22-jährige Offensivmann von einem Syndesmoseriss im Sprunggelenk zurückgeworfen. Der Niederösterreicher gab Ende Februar sein Comeback, die unglückliche Partie gegen Augsburg war seine erste nach der Verletzung in der Startformation.

Wimmer brachte Wolfsburg zwar in der neunten Minute in Führung, sah danach beim Stand von 1:0 aber zu Unrecht die Rote Karte. Er war bei seinem Foul außerhalb des Strafraums nicht letzter Mann gewesen. Ersatztorhüter Pervan, seit 2018 in Wolfsburg und 2019/20 für sieben Spiele Österreichs Nummer eins, vertrat im Tor den blessierten Koen Casteels.

Europa League in Kovac‘ erster VfL-Saison

Der früheren Bayern-Trainer und Salzburg-Assistenzcoach Kovac war 2022 mit hohen Erwartungen nach Wolfsburg gewechselt. In seiner ersten Saison verpasste er mit dem Klub einen Europa-League-Platz durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag gegen den Absteiger Hertha BSC. In der zweiten Saison blieb eine sportliche Weiterentwicklung komplett aus. Von den vergangenen 20 Liga-Spielen gewann der VfL nur zwei.

Hasenhüttl im Oktober 2023: „Nicht so, dass man händeringend einen Job sucht“

Als mögliche Nachfolger spätestens im Sommer werden bereits seit Wochen der einstige Liefering-Betreuer Bo Svensson (zuletzt Mainz 05), Österreichs Ex-Premier-League-Coach Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton) oder der Salzburg-Meistermacher der Vorsaison Matthias Jaissle (Al-Ahli) gehandelt.

(sport.sky.de/DPA/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.