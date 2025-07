Kovac-Machtwort! Sabitzer-Entscheidung beim BVB gefallen

Die bisherige Zeit von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer bei Borussia Dortmund ist geprägt von Aufs und Abs. Seine Zukunft schien bis zuletzt offen, ein Abgang nicht ausgeschlossen. Nun gibt es eine Kehrtwende.

Grundsätzlich galt Sabitzer beim BVB als Verkaufskandidat. Doch Niko Kovac hat sein Veto eingelegt. Der Dortmund-Trainer findet Sabitzer aufgrund seiner Routine gut. Zuletzt hatte es für den österreichischen Mittelfeldspieler Angebote aus der Wüste gegeben.

Kovac würde den 31-Jährigen gerne in der anstehenden Saison im Kader haben. Auch Sabitzer selbst will beim BVB bleiben. In Dortmund hat der ÖFB-Legionär ohnehin noch einen gültigen Vertrag bis 2027.

Sabitzer unzufrieden unter Sahin

Unter Nuri Sahin war der Rechtsfuß im Laufe der ersten Hälfte der vergangenen Saison phasenweise unzufrieden, machte seinen Unmut ob seiner Einsätze auf anderen Positionen als die im zentralen Mittelfeld auch öffentlich Luft.

Mit Kovac an der Seitenlinie konnte Sabitzer wieder an seine früheren, starken Leistungen anknüpfen, fiel zwischenzeitlich allerdings auch wegen eines Innenbandrisses im Knie rund eineinhalb Monate aus. Der Mittelfeldmotor kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 39 Pflichtspiele. Sabitzer erzielte dabei ein Tor.

(Patrick Berger & Luca Sixtus/skysport.de) / Bild: Imago