Kramer beste ÖSV-Springerin in Lillehammer

Sara Marita Kramer ist auch am Sonntag beim zweiten Weltcupbewerb der Skispringerinnen der Saison beste Österreicherin gewesen. Die Ex-Weltcup-Gesamtsiegerin belegte in Lillehammer nach Sprüngen auf 131 und 122 m den neunten Rang. Ganz oben stand zum ersten Mal in ihrer Karriere die Französin Josephine Pagnier (140,5/134,5 m) 4,9 Punkte vor der Kanadierin Alexandria Loutitt und 19,6 vor Eirin Maria Kvandal (NOR).

Pagnier hat damit den ersten Sieg einer französischen Skispringerin seit Coline Mattel im Februar 2013 geschafft.

Österreichs Team spielt in Abwesenheit der verletzten Titelverteidigerin Eva Pinkelnig vorerst im Kampf um die Podestplätze noch keine Rolle. Kramer blickt nach einer durchwachsenen Saison aber dennoch auf ein gutes Wochenende zurück. Nach Rang sechs am Vortag auf dem kleinen Bakken gab es ein weiteres Top-Ten-Ergebnis.

„Ich habe mir vorgenommen, kleine Schritte zu gehen und vor allem auch den Prozess zu genießen. Das ist mir heute sehr gut gelungen“, sagte die gebürtige Niederländerin im ORF. „Ich war voll happy auf der Schanze, solche Momente habe ich in letzter Zeit nicht viele gehabt. Das nehme ich mit“, erklärte Kramer erfreut.

Die weiteren Österreicherinnen waren ab Platz 16 zu finden. Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger (18.), Chiara Kreuzer (21.) und Lisa Eder (25.) holten allesamt Punkte.

(APA)

Bild: GEPA