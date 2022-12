Krankl: „Messi hat es geschafft, mit dem großen Diego gleichzuziehen“

In der neuesten und letzten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprachen die beiden Sky Experten Hans Krankl und Marco Janko über die außergewöhnliche Leistung von Lionel Messi. Beide ehemaligen Fußballer gerieten dabei ins schwärmen. „Ich habe mehrere Freudentränen verdrückt“, verriet der Goleador.



Am Sonntag verlieh Lionel Messi seinem ohnehin überlebensgroßem Denkmal den Feinschliff, als sich der Superstag mit Argentinien zum Weltmeister krönte. Im fünften und letzten Anlauf hielt der 35-Jährige dem Druck stand und stemmte erstmals die WM-Trophäe in die Höhe. Er steht nun endgültig auf einer Stufe mit Argentiniens Legende Diego Maradona. „Drei Wörter: Wir sind Weltmeister. Mein Leo hat es geschafft. Ich habe es ihm gewünscht, am Abschied seiner Karriere, mit dem großen Diego gleichzuziehen oder ihn sogar zu überflügeln. Es freut mich sehr. Habe mehrere Freudentränen verdrückt“, sagte Sky Experte Hans Krankl.

Sieben Treffer steuerte „La Pulga“ während des Turniers bei. Im Finale traf er doppelt und verwertete dann auch im Elfmeterschießen souverän. „Es war klar, dass es seine letzte WM wird und denke, dass er sich dementsprechend vorbereitet hat. Und er war wieder der überragende Spieler.“

Mit insgesamt 2.314 Minuten hat er auch die meisten WM-Minuten in den Beinen. Am Sonntag löste er den Italiener Paolo Maldini ab, der bei 2.217 hält.

Janko: „Dieser Spieler hat alles gewonnen, was man gewinnen kann, Punkt“

Auch Sky Experte Marco Janko geriet ins Schwärmen: „Ihm wurde jahrelang vorgerechnet, dass er zwar bei den Allergrößten dabei ist, aber Maradona hat die WM gewonnen und er nicht. Jetzt hat er das auch geschafft. Und du wirst im Sport am Ende des Tages irgendwo an Titeln gemessen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, was man ihm ankreiden könnte. Dieser Spieler hat alles gewonnen, was man gewinnen kann, Punkt. Erwärmt einem schon das Herz und ich freu mich einfach extrem mit Argentinien und auch für Messi, dass er sein Lebenswerk vollenden konnte.“

Bild: GEPA