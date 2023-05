Krankl: Salzburg-Trainer werden durch Erfolge „teilweise überheblich“

Laut Hans Krankl wird es Salzburg-Trainer Matthias Jaissle schwer haben, sollte er das „Paradies“ des österreichischen Serienmeisters im Sommer tatsächlich verlassen. Dies haben bereits seine Vorgänger feststellen müssen, sagt der Sky Experte.

„Er wird feststellen, so wie alle anderen ehemaligen Salzburg-Trainer, die alles gewonnen haben, dass woanders das Brot viel härter zu verdienen ist“, sagt Krankl und fügt an: „Die Salzburg-Trainer gewinnen in Österreich alles und waren drei Viertel ihrer Zeit im Hoch und teilweise überheblich. Einige haben schon wieder zurückgefunden in die Wahrheit. Salzburg ist ein Paradies, wenn er es verlässt, wird er andere Seiten kennenlernen.“