Erst im vergangenen März konnte Österreich den heutigen EM-Achtelfinalgegner Türkei eindrucksvoll mit 6:1 besiegen. Sky-Experte Hans Krankl warnt aber in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024 davor, den Testspielerfolg vor dem heutigen Showdown zu hoch einzuordnen.

„Es ist sehr gefährlich, wie es in Österreich so ist mit der Euphorie. Die Türken werden jetzt auf der Hut sein. Sie haben diese Packung bekommen, wobei das 6:1 nicht so klar war. Bei 3:1 hätten die Türken fast das 3:2 gemacht und es wurde ein Tor aberkannt“, blickt der Sky-Experte auf das Testspiel-Duell im März zurück.

Video-Podcast: DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024 mit Ümit Korkmaz

Dementsprechend sieht er den 6:1-Triumph nur bedingt als gutes Omen an: „Es ist gefährlich, weil wir sehr hoch gewonnen haben. Die Türken werden jetzt anders spielen. In der Form, in der wir sind, sind wir Favorit, aber nicht mehr.“

„Hat keinen Einfluss“: Rangnick über das letzte Testspiel gegen die Türkei

Sollte das ÖFB-Team aber an die jüngsten Leistungen anknüpfen, sieht Krankl den Zenit der Mannschaft noch nicht erreicht: „Es ist alles drinnen. Es hat vor einigen Jahren Griechenland gegeben, die waren sicher nicht so gut, haben auch nicht den Stil gespielt, den wir jetzt spielen. Es hat Dänemark gegeben, die bei McDonalds essen waren und Europameister geworden sind.“

Krankl über ÖFB-Spieler: „Das sind Maschinen, unglaublich“

Ob das Nationalteam sogar Chancen auf den sensationellen Titelgewinn hätte? „Der Europameistertitel ist eine schwierige Sache, aber die Mannschaft, die wir jetzt haben, ist geeignet für den Fußball, der jetzt auf der ganzen Welt gespielt wird“.

Krankl über Arnautovic: „Eher wie wir früher“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.