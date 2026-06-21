Kraus qualifiziert sich für Bad-Homburg-Hauptbewerb

Sinja Kraus hat sich am Sonntag beim WTA-500-Rasenturnier in Bad Homburg für den Hauptbewerb (live auf Sky – mit Sky X die WTA-Tour live streamen) qualifiziert.

Die Wienerin besiegte die als Nummer 4 gesetzte Mexikanerin Renata Zarazua nach 95 Minuten 6:2,7:5 und hat die Qualifikation damit ohne Satzverlust überstanden. Österreichs aktuell drittbeste Tennisspielerin könnte es nun u.a. mit US-Legende Venus Williams zu tun bekommen, die Zulosung der Qualifikantinnen stand vorerst noch aus.