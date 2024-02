Kraus qualifiziert sich für WTA-Turnier in Cluj-Napoca

Die Wienerin Sinja Kraus hat sich beim WTA-Tennisturnier in Cluj-Napoca mit zwei Qualifikationssiegen in den Hauptbewerb gespielt.

Infolge eines 6:4,3:6,6:3 gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova und eines 7:6(4),6:3 gegen die zweitgereihte Spanierin Marina Bassols Ribera spielt Kraus nicht vor Dienstag gegen die ehemalige tschechische Weltranglistenerste Karolina Pliskova um den Einzug ins Achtelfinale. In Linz war Österreichs Nummer zwei zuletzt in Runde eins ausgeschieden.

Der Steirer Sebastian Ofner hat beim ATP-Turnier in Cordoba als Nummer vier der Setzliste ein Erstrundenfreilos, im Achtelfinale geht es für ihn nach seiner Anreise vom Davis Cup in Irland gegen den Chilenen Tomas Barrios Vera oder einen Qualifikanten. Dominic Thiem reist vom Teambewerb von der Insel direkt zum „Ultimate Tennis Showdown“, einem Exhibition-Event von Freitag bis Sonntag in Oslo. Für Thiem sind Spiele am Freitag gegen den Kasachen Alexander Bublik und den Dänen Holger Rune vorgesehen, am Samstag gegen den Norweger Casper Ruud.

(APA) / Artikelbild: GEPA