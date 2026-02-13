Kreuzeck-Hammer: Barry erzielt Tor der 18. Runde

Abubakr Barry von der Wiener Austria hat das Tor der 18. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt.

Der Mittelfeldmann sorgte mit seinem sehenswerten Treffer für die Führung der Veilchen beim Frühjahrsauftakt in Salzburg. Einen flüssig vorgetragenen Angriff der Wiener schloss Barry mit einem strammen Schuss ins Kreuzeck ab. Die Austria gewann schlussendlich mit 2:0 beim Tabellenführer.

Weiters zur Auswahl standen die Tore von Bendeguz Bolla (SK Rapid), Samuel Adeniran (LASK), Mohamed Ouedraogo (SCR Altach) und David Atanga (WAC).

Diese Tore standen zur Auswahl:

Bild: GEPA