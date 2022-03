Krieg in der Ukraine: Zwei Fußball-Profis & ein Biathlet gestorben

Die internationale Spielervereinigung (FIFPro) hat den Tod von zwei ukrainischen Spielern als Folge der russischen Militäroperation in der Ukraine bekannt gegeben. Zudem ist ein ukrainischer Biathlet im Krieg gefallen.

Witalii Sapylo (21) und Dimitri Martynenko (25) sind bei den russischen Angriffen ums Leben gekommen.

Sapylo spielte bei Karpaty Lwiw, einem ukrainischen Drittligisten, und starb am vergangenen Freitag. Laut Medienberichten ließ er bei einem Gefecht in der Nähe der Hauptstadt Kiew sein Leben. Martynenko, der zuletzt in der zweiten Liga für den FC Gostomel auflief und dort Top-Torschütze des Vereins war, starb einer offiziellen Mitteilung zufolge gemeinsam mit seiner Mutter bei einem Raketenangriff in seinem Haus.

„Mögen sie beide in Frieden ruhen“, schrieb die FIFPro.

Biathlet stirbt bei Charkow

Neben den beiden Fußballern ist auch der ukrainische Biathlet Jewhen Malyschew im Krieg gegen Russland ums Leben gekommen. „Der Verband meldet den tragischen Tod eines Mitglieds der Junioren-Nationalmannschaft, Jewhen Malyschew. Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus“, teilte der ukrainische Verband mit.

Auch die internationale Biathlon-Union (IBU) drückte am Mittwoch „ihr tief empfundenes Beileid zum Verlust des ehemaligen ukrainischen Biathleten Jewhen Malyschew aus, der diese Woche im ukrainischen Militärdienst gestorben ist“. Der Verband verurteile „erneut die russischen Angriffe auf die Ukraine und die Unterstützung durch Belarus und bekräftigt seine Hoffnung auf ein sofortiges Ende des Krieges“.

Der 19-jährige Malyschew war im Militärdienst im Einsatz und ist angeblich bei einer Schlacht nahe Charkow gefallen. Malyschew gehörte der Junioren-Nationalmannschaft der Ukraine an, beendete vor zwei Jahren aber seine Karriere.

(SID)

Beitragsbild: Twitter FIFPRO