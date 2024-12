Krimi gegen Chargers: Chiefs sichern sich Division-Titel

Die Kansas City Chiefs sind auf dem Weg zum erhofften „Three-peat“ in der NFL weiter schwer zu stoppen – und bleiben Experten für enge Siege.

Am Sonntagabend setzte sich die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes gegen die Los Angeles Chargers in einem weiteren Krimi mit 19:17 durch, es war der 12. Erfolg im 13. Saisonspiel. Den Playoff-Einzug hatten die Chiefs zuletzt bereits perfekt gemacht, nun steht auch der bereits neunte Division-Titel in der AFC West in Serie fest.

Doch wie so oft in dieser Saison ließen die Chiefs ihre Fans bis zur letzten Sekunde zittern: Beim Stand von 16:17 trat Matthew Wright aus 31 Yards zum entscheidenden Field Goal an. Der Ball fand vom Innenpfosten seinen Weg durch die Torstangen, der Sieg ging damit auch in diesem knappen Spiel an die Chiefs. „Wir glauben aneinander“, sagte Mahomes, „es geht um alle: Die Offense, die Defense, die Special Teams. Ich bin froh, dass Matt uns heute den Sieg geholt hat.“

Kansas City peilt den historischen dritten Super-Bowl-Triumph in Serie an. Mit ihrer 12:1-Bilanz sind sie gemeinsam mit den Detroit Lions das stärkste Team der NFL.

