Kristensen verlängert bei FC Red Bull Salzburg langfristig

Verteidiger Rasmus Kristensen verlängert seinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg bis Juni 2025.

Der 23-jährige Däne stieß vor zwei Jahren von Ajax Amsterdam zu den Roten Bullen. Der Däne hält bei 64 Pflichtspieleinsätzen mit vier Toren und elf Assists.

“Als ich vor zwei Jahren von Ajax zum FC Red Bull Salzburg gekommen bin, war es mein Ziel, wieder Lust auf Fußball zu bekommen und möglichst viele Spiele auf möglichst hohem Niveau zu machen. Jetzt kann ich auf vier Titel und zwei Champions League-Teilnahmen zurückblicken, habe also definitiv viel Spaß am Fußball und möchte in der kommenden Saison an diese Erfolge anschließen.”, so Kristensen in einem ersten Statement.