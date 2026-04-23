Kristoffersen bald Österreicher? „Wenn es eine Möglichkeit gibt…“

Ski-Star Henrik Kristoffersen kann sich gut vorstellen, künftig auch formal stärker mit Österreich verbunden zu sein. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann sage ich bitte gerne“, sagt der in Salzburg lebende Norweger im Sky-Interview während des Bundesliga-Spiels zwischen Red Bull Salzburg und der Wiener Austria. „Wir untersuchen, ob es eine Möglichkeit mit einer Doppelstaatsbürgerschaft gibt“, so der Ski-Star.

Sein Lebensmittelpunkt liegt seit Jahren in Österreich. „Mein Sohn ist jetzt ungefähr drei Jahre alt, er ist hier aufgewachsen“, erklärt Kristoffersen. Auch die kommenden Jahre sieht er eindeutig in Österreich: „Ich fahre die nächsten vier Jahre sicher noch Ski. Da bleiben wir dann auch zu 100 Prozent hier in Österreich. Vielleicht nach meiner Karriere auch, da schauen wir noch.“ Dass auch sein zweites Kind in Salzburg geboren wird, unterstreicht den Wunsch auf einen Verbleib in Salzburg zusätzlich.

Eine mögliche Rolle im ÖSV ist derzeit noch unklar. Kristoffersen erklärt, dass im Moment keine konkreten Gespräche stattfinden. „Ich kenne Christian Mitter sehr gut von früher. Er war für viele Jahre mein Trainer und er ist ein super Typ“, so der 31-Jährige über den sportlichen Leiter des ÖSV. Gleichzeitig betont Kristoffersen, dass ein solcher Schritt ohnehin Zeit brauche: „Ich glaube normalerweise dauert das mit der Staatsbürgerschaft doch ein bisschen.“

Wechselt Kristoffersen zum ÖSV? „Im Moment kein Thema, aber…“

Ganz ausschließen will er einen Wechsel aber nicht: „Im Moment ist es kein Thema, aber ich kann auch nicht 100 Prozent ’nein‘ sagen.“ Die Wahrscheinlichkeit auf einen Verbandswechsel liege aktuell aber „vielleicht bei einem Prozent.“

Sportlich richtet sich der Blick nun nach vorne. Die Vorstellungen für die kommenden Jahre sind klar. „Das Ziel ist jedes Rennen zu gewinnen. Das ist immer das Ziel“, stellt Kristoffersen klar. „Gut technisch Skifahren, schnell Skifahren. Und wenn alles funktioniert, dann haben wir die Möglichkeit, um Podest und Sieg mitzukämpfen“, so der 31-Jährige mit einer Kampfansage an seine Konkurrenz. Nach seinem Aus bei Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer wird Kristoffersen in der kommenden Saison mit einer neuen Skimarke auf der Piste sein.

Aktuell arbeitet Kristoffersen bereits intensiv an seiner Form, im Moment ist Fitness- und Krafttraining angesagt. „Das sind die vier Monate im Sommer, wo man wirklich an sich arbeiten kann.“ Körperlich fühlt er sich gut aufgestellt, auch mental ist die Motivation hoch. „Der Kopf ist im Moment sehr motiviert. Ich freue mich auf die nächste Saison.“