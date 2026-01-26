Kristoffersen eröffnet Nacht-Riesentorlauf in Schladming

Der Nacht-Riesentorlauf von Schladming hat sich binnen kürzester Zeit einen Fixplatz im Kalender des alpinen Ski-Weltcups gesichert. Am Dienstag findet das Flutlicht-Event nach der Premiere 2023 zum vierten Mal statt. Der Norweger Henrik Kristoffersen wird den ersten Druchgang um 17:45 Uhr eröffnen.

Österreichs größte Hoffnungsträger Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz starten mit den Nummern zwei und fünf. Topfavorit Marco Odermatt kommt mit Nummer sieben als letzter der ersten Gruppe. Manuel Feller wird mit der Startnummer 49 in seinen letzten Weltcup-Riesentorlauf gehen. Der Kitzbühel-Slalom-Sieger kündigte seinen neuerlichen Rücktritt in dieser Disziplin an.

Die Startliste im Überblick

#1 Henrik Kristoffersen (NOR)

#2 Stefan Brennsteiner (AUT)

#3 Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

#4 Loic Meillard (SUI)

#5 Marco Schwarz (AUT)

#6 Atle Lie McGrath (NOR)

#7 Marco Odermatt (SUI)

#8 Filip Zubcic (CRO)

#9 Alex Vinatzer (ITA)

#10 Thomas Tumler (SUI)

#11 Timon Haugan (NOR)

#12 Luca Aerni (SUI)

#13 Leo Anguenot (FRA)

#14 River Radamus (USA)

#15 Zan Kranjec (SLO)

#16 Raphael Haaser (AUT)

#17 Thibaut Favrot (FRA)

#18 Patrick Feurstein (AUT)

#19 Fabian Gratz (GER)

#20 Sam Maes (BEL)

#21 Luca de Aliprandini (ITA)

#22 Alexis Pinturault (FRA)

#23 Joan Verdu (AND)

#24 Anton Grammel (GER)

#25 Alban Elezi Cannaferina (FRA)

#26 Gino Caviezel (SUI)

#27 Flavio Vitale (FRA)

#28 Lukas Feurstein (AUT)

#29 Jonas Stockinger (GER)

#30 Eirik Hystad Solberg (NOR)

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Läufer: #35 Joshua Sturm, #49 Manuel Feller

Artikelbild: GEPA