Flutlicht-Klassiker: Schladming als Highlight im Weltcup-Kalender

Das nächste Highlight im alpinen Ski-Weltcup wartet: Das Flutlichtspektakel auf der Planai steht wieder an.

Heute steht der Riesentorlauf am Programm, morgen folgt der legendäre Nachtslalom. Beide Schladming-Rennen starten jeweils um 17:45 Uhr. Tausende Menschen verfolgen jährlich das Event am Fuße der Planai. Heuer werden insgesamt rund 40.000 Fans erwartet.

Seit seiner Einführung 1997 gilt der Nachtslalom als Highlight im Weltcup-Kalender. 2023 wurde zudem der nächtliche Riesentorlauf ins Schladming-Programm aufgenommen.

Spitzenreiter im Nachtslalom

Insgesamt ist Österreich mit 14 Slalom-Siegen in Schladming die dominierende Nation – und das mit weitem Abstand. Norwegen belegt mit fünf Siegen Platz zwei, Deutschland mit drei den dritten Rang. Die Strecke, die die Fahrer bezwingen müssen, ist fast 600 Meter lang und überwindet eine Höhendifferenz von 214 Metern.

Aktuell gibt es zwei Schladming-Könige, die jeweils viermal den Nachtslalom gewonnen haben: Benjamin Raich und Henrik Kristoffersen. Fünf weitere Athleten haben den Slalom bisher mindestens zweimal gewonnen:

Die Slalom-Gewinner der letzten 10 Jahre:

Riesenslalom: seit 2023 als Nachtrennen

Schon vor 2023 gab es in Schladming Riesenslaloms, den ersten in den 70er Jahren, mehrere dann in den 80ern. Von der Saison 1988/89 bis zu jener in 2010/11 war der Riesentorlauf in Schladming aber nicht im Weltcup-Kalender vertreten. 2012 dann die Rückkehr mit einem rot-weiß-roten Dreifachsieg: Marcel Hirscher siegte vor Hannes Reichelt und Marcel Mathis.

2013 folgte die WM, danach eine zehnjährige Pause. 2023 kehrte der Riesenslalom dann nach Schladming zurück und feierte zugleich seine Premiere als Nachtrennen. Diese Athleten haben die Nachtrennen bisher gewonnen:

Bilder: GEPA