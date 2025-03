Kriterien nicht erfüllt: Club León von Klub-WM ausgeschlossen

Der achtmalige mexikanische Fußballmeister Club León ist von der Klub-WM im Sommer in den USA ausgeschlossen worden. Das entschied die Berufungskommission des Weltverbandes FIFA am Freitag. Demnach habe der Klub um den früheren Münchner James Rodríguez „die Kriterien zum Besitz mehrerer Fußballklubs“ nicht erfüllt – der Verein hat in José de Jesús Martínez Patiño den gleichen Eigentümer wie CF Pachuca, der ebenfalls für das Turnier vom 14. Juni bis 13. Juli qualifiziert ist.

Die FIFA hatte im November 2024 eine Untersuchung durch eine unabhängige Kommission eröffnet, die den Vertretern der Klubs die Möglichkeit gab, nachzuweisen, dass sie als zwei unabhängige Vereine agieren. Die FIFA kam nun zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Ein Ersatzverein soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Beide Vereine hatten sich über den Gewinn des CONCACAF Champions Cups (2023 und 2024) für die Klub-WM qualifiziert. Der Kolumbianer James war erst im Januar zum aktuellen Tabellenzweiten der mexikanischen Liga gewechselt. Club León wäre in Gruppe D unter anderem auf den FC Chelsea getroffen.

Die Klub-WM wird erstmals als Vier-Wochen-Megaevent ausgetragen. Europa stellt mit zwölf Teams das größte Kontingent, aus der ADMIRAL Bundesliga ist Red Bull Salzburg dabei und trifft in Gruppe H auf Real Madrid, den saudischen Club Al-Hilal sowie Pachuca.

(SID)/Beitragsbild: Imago