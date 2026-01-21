Kroatien lässt bei Handball-EM Federn gegen Schweden
Dagur Sigurdsson muss mit Vizeweltmeister Kroatien mit null Punkten in die Hauptrunde der Europameisterschaft starten.
Der Isländer und sein Team verloren das letzte Vorrundenspiel gegen den ebenfalls bereits qualifizierten Co-Gastgeber Schweden mit 25:33 (13:17).
Die besten Werfer in Malmö waren Zvonimir Srna (sieben Tore) aufseiten der Kroaten und der Kieler Bundesligaprofi Eric Johansson (fünf) bei Rekord-Europameister Schweden.
In Hauptrundengruppe 2 warten auf beide Teams nun Duelle mit Geheimfavorit Island, Ungarn, Slowenien und der Schweiz. Schweden, Slowenien und Island nehmen dabei zwei je Punkte mit – nach Siegen gegen die ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner.
(SID) / Bild: Imago