Krönung für Liverpools Meister-Helden

Der neue englische Titelträger FC Liverpool hat unmittelbar vor seiner Krönung eine fast makellose Saison an der Anfield Road perfekt gemacht. Danach gab es kein Halten mehr für Meistercoach Jürgen Klopp und seine Jungs.

Die Reds von Teammanager Klopp feierten durch das spektakuläre 5:3 (3:1) gegen den FC Chelsea am vorletzten Spieltag der Premier League ihren 18. Heimsieg im 19. Spiel.

Reds-Kapitän Henderson nimmt Trophy an – Feuerwerk rund ums Stadion

Damit stellte Liverpool die gemeinsame Bestmarke von Manchester United und Manchester City sowie Chelsea ein. Lediglich beim 1:1 gegen den FC Burnley ließ der LFC am 35. Spieltag zwei Punkte in seiner Festung liegen. Gewinnt das Klopp-Team auch am letzten Spieltag bei Newcastle United, würde es zudem ManCitys Rekord von 32 Siegen in einer Saison egalisieren.

Im Anschluss an die Partie gegen Chelsea hat Kenny Dalglish, Liverpools Meistercoach von 1990, die begehrte Silverware an Kapitän Jordan Henderson übergeben. Selbst zutiefst gerührt überreichte die Reds-Legende jedem Spieler die Meisterschaftsmedaille und hatte für so manch einen Profi noch ein paar Worte übrig.

Dann kam der Moment: Kapitän Henderson stemmte die Trophy begleitet von leuchtendem Feuerwerk, Jubel und Laolas der Mitspieler und einem strahlenden Klopp in die Höhe. Nach und nach durften sich alle Spieler mit der Trophy feiern lassen, ehe es auch für Klopp soweit war. Gemeinsam mit Adam Lallana hievte der Coach den Pott mit Tränen in den Augen nach oben.

Schon während der Partie waren Feuerwerke vor dem Stadion zu hören und sehen. Klopp, Henderson und die Polizei hatten die Fans dazu aufgerufen, sich nicht in Anfield zu versammeln – vergeblich.

Daran gehalten haben sich nicht alle Reds-Anhänger. Neben Raketen zündeten einige hundert Fans auch Pyrotechnik vor “The Kop”, der legendären Kurve des FC Liverpool. Jubelstürme und Fangesänge hallten van der Anfield Road zu Ehren der Meisterhelden.

(SID)

Beitragsbild: Getty