Toni Kroos hält das „Sorry“ seines deutschen Weltmeister-Kollegen Manuel Neuer nach dessen Roter Karte im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen für nicht notwendig.

„Hör auf, dich zu entschuldigen!“, schrieb Kroos unter Neuers Kommentar bei Instagram nach dem 0:1 (0:0) des FC Bayern gegen die Werkself. Er rundete seinen Kommentar mit einem Ziegen-Emoji ab. Gemeint war damit natürlich das englische Wort G.O.A.T.: Im Sportbereich ein weit verbreitetes Akronym für „Greatest of All Time“.

Neben Kroos: Auch andere Sportstars trösten Neuer

Andere Sportstars „schenkten“ Neuer ein Herzchen. Darunter der frühere Bayern-Star Franck Ribery oder Slalom-Ass Felix Neureuther. Der wegen Neuers Platzverweis ausgewechselte Leroy Sane betonte bei Sky: „Manu kam auch gleich zu mir und hat sich entschuldigt. Aber das musste er nicht. Das war ein ekliger Ball für einen Torwart. Da trifft ihn keine Schuld.“

Neuer hatte gegen Bayer in der 17. Minute nach einem heftigen Check gegen Jeremie Frimpong die erste Rote Karte in seiner langen Karriere gesehen. Daraufhin schrieb er in den Sozialen Medien: „Leider komme ich in der Situation, in der ich versucht habe zu helfen, zu spät. Nach meinem Platzverweis war es für die Jungs mit einem Mann weniger natürlich extrem schwer. Aber sie haben wirklich alles versucht. Tut mir leid.“

(SID/Red/sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.