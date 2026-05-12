Krüger wird Sportvorständin beim Hamburger SV

Der Hamburger SV hat Kathleen Krüger als Nachfolgerin von Stefan Kuntz verpflichtet.

Wie der Deutsche Bundesligist am Dienstag mitgeteilt hat, wechselt die 40-Jährige im Sommer von Bayern München an die Elbe und wird neue Sportvorständin bei den Hanseaten. Über die Vertragsdauer machte der HSV keine Angaben. Die 40-Jährige war zuletzt Funktionärin beim FC Bayern und betreute den Rekordmeister zuvor als Teammanagerin.

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Das sagt Krüger

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist ein echtes Privileg, den Hamburger SV, einen der ganz großen Namen im deutschen Fußball, künftig auf sportlicher Ebene entscheidend mitprägen zu dürfen“, wird Krüger auf der Vereinsseite zitiert und weiter: „Ich habe die positive Entwicklung des Klubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt. Umso mehr freue ich mich darauf, gemeinsam mit Eric Huwer, allen Verantwortlichen, Mitarbeitenden und den Teams im Männer- und Frauenfußball sowie in der Nachwuchsentwicklung diesen Weg weiter fortzuführen und die Zukunft des Klubs aktiv mitzugestalten.“

Der Wechsel hatte sich zuletzt angebahnt. Die 40-Jährige tritt damit den seit mehr als vier Monaten vakanten Posten an. Zum Jahreswechsel war die Trennung zwischen den Hamburgern und Kuntz bekanntgeworden.

„Mit Kathleen Krüger gewinnt der HSV eine profilierte Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg beim FC Bayern München auf höchstem internationalen Niveau gearbeitet hat. In 17 Jahren hat sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, Abläufe mitgestaltet und dabei außergewöhnliche Organisations- und Führungsfähigkeiten bewiesen“, sagte der Hamburger Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß: „Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago