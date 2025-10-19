Kühbauer-LASK-Comeback ausgerechnet in Hütteldorf

2023 frühzeitig als Trainer beim LASK entlassen, ist Dietmar Kühbauer jetzt überraschend zurück auf der Trainerbank der Linzer. Zum Auftakt geht es heute (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!) für den 54-Jährigen in die Hauptstadt – zum Match gegen seinen alten Verein, den SK Rapid.

29-mal stand Kühbauer als Trainer Rapid gegenüber – 11 Partien davon konnte er gewinnen, 13 verliert er. Sein letztes Duell als LASK-Trainer mit den Hütteldorfern endete mit einem 1:1-Unentschieden im Jahr 2023. Der letzte Sieg der Oberösterreicher gegen Rapid war im gleichen Jahr – ein 3:1.

Von der Spieler- zur Trainerkarriere

In den 1990er Jahren war Kühbauer selbst als Spieler beim SK Rapid aktiv. Nach Trainerstationen bei der Admira, dem WAC und dem SKN St. Pölten übernahm er 2018 den Chefposten in Hütteldorf. Unter seiner Führung holt Rapid zwei Vizemeistertitel und erreichte zweimal die Gruppenphase der UEFA Europa League. Im November 2021 trennte sich Rapid dann „schweren Herzens“ von Kühbauer – nach schwachem Saisonstart und Rang sieben in der Bundesliga.

Kühbauer-Comeback in Linz

Lange muss der österreichische Fußball aber nicht auf Kühbauer verzichten, im Mai 2022 übernimmt er den LASK. Schon nach 13 Monaten gehen der Burgenländer und die Linzer aber wieder getrennte Wege. Von Meinungsverschiedenheiten in der Kaderplanung ist damals die Rede. 2024 übernimmt er dann die Trainerrolle beim WAC ehe er diesen Oktober zum LASK zurückgekehrt ist. Und zum Auftakt seiner zweiten LASK-Ära geht es am Sonntag ausgerechnet direkt nach Hütteldorf.

Beitragsbild: GEPA