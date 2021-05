Kühbauer: “Meister sind auch wir geworden”

Rapid hat die Bundesliga-Saison als Vizemeister beendet. Die Hütteldorfer feierten in der 32. Runde gegen den LASK einen 3:0-Erfolg (Spielbericht + Video-Highlights). Trainer Dietmar Kühbauer wirft im Sky-Interview einen Blick auf die Saison zurück: „Wir haben wieder Zweiter werden müssen und haben das verdient geschafft. Salzburg ist leider im Moment in einer anderen Liga. Ich bin wirklich stolz auf dieses Team. (…) Meister sind auch wir geworden. Zwar nur Vizemeister, aber in Wahrheit ist es so, dass wir gegen die Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, heuer ein sehr gutes Niveau bewiesen haben. In dieser Meisterschaft sind wir Meister.“