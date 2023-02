Kühbauer nach Derby-Remis: „Zweite Hälfte war das, was die Mannschaft leisten kann“

via

via Sky Sport Austria

Gemischte Gefühle für LASK-Trainer Dietmar Kühbauer nach dem 1:1-Remis gegen die SV Ried – in der ersten Hälfte mit elf Mann pfui, in der zweiten mit zehn Mann hui.

„Es zieht sich wie ein Faden durch“, meint Kühbauer auf den nicht gegebenen Handelfmeter in der ersten Hälfte. „An dieser Leistung messe ich meine Mannschaft. Ein Spiel dauert 90 Minuten und das bedeutet nicht, dass jedes Spiel in einem gut ist. Es kann nicht sein, dass wir mit einem Mann weniger die bessere Mannschaft sind“, so der LASK-Coach im Sky-Interview mit Roland Streinz.