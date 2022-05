Kühbauer über Playoff-Aus: „Haben die erste Halbzeit verschlafen“

via

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat nach der 1:2-Playoff-Niederlage bei der WSG Tirol vor allem die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit kritisiert. Eine gute Leistung in der zweiten Hälfte reichte nicht für den Turnaround. „Ich bin der Meinung dass wir die bessere Mannschaft sind. Aber wie man gesehen hat sagt das gar nichts aus, sondern das Resultat zählt“, sagte der LASK-Coach am Sky-Mikro. Aber Kühbauer richtete den Blick gleich auf die kommende Saison. „Wir können das besser. Nächstes Jahr sind wir garantiert schärfer“, versprach der 51-Jährige.