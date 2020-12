Kühbauer über Hartberg: “Viele Spieler sind weit über uns zu stellen”

Nach der heftigen Rotation gegen Arsenal peilt Rapid am Sonntag (ab 13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen) in der Fußball-Bundesliga wieder mit der stärksten zur Verfügung stehenden Formation einen Auswärtssieg gegen Hartberg an. Etwa sieben bis acht Spieler dürften im Vergleich zum Donnerstag neu in die Start-Elf kommen, sie sollen dem Tabellendritten den ersten Liga-Sieg nach zuletzt zwei Remis und einer Niederlage bescheren.

Im Vorgespräch zum Bundesliga-Duell sagt Kühbauer via Rapid TV über das Europa-League-Spiel: “Wer glaubt wir hätten in Bestbesetzung Arsenal weggeschossen, der liegt leider falsch, so ehrlich müssen wir sein.” Bei dieser Aussage werden Kühbauer die wenigsten wiedersprechen, bei den Aussagen über den TSV Hartberg könnte das aber anders aussehen.

Angesprochen auf die Qualität des TSV Hartberg meint Kühbauer: “Hartberg ist nicht die Mannschaft, die Schoppi (Markus Schopp, Anm.) gerne sagt und die in der Liga auch nichts verloren haben soll. Die Spieler die sie teilweise haben, die sind weit über uns zu stellen.”

Kühbauer über Schopp: “Macht gern auf Underdog”

Der Personalaufwand des SK Rapid ist mit rund 18,3 Millionen Euro circa fünf Mal so hoch wie jener der Hartberger (ca. 3.3 Mio. Euro). Beim Eigenkapital ist der Unterschied mit 14 Millionen Euro der Wiener gegenüber der 255.000 Euro der Steirer noch extremer. Schlussendlich konkretisiert Kühbauer seine Aussagen. “Allein wenn ich die Abwehr hernehme: Ein Lienhart hat 300 Spiele, Klem hat 200 Spiele, Kainz hat 200 Spiele. Er (schopp, Anm.) macht gerne auf Underdog, aber wir werden sie ernst nehmen.”

