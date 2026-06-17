Kühbauer über LASK-Zukunft: „Mache mir keinen Kopf“

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat seine Doublesieger am Mittwoch zur ersten Einheit der Sommervorbereitung geladen. Auf seine Zukunft in Linz angesprochen, offenbarte der Erfolgscoach keine Abwanderungsgedanken. „Ich bin da und habe immer gesagt, dass es mir da gefällt. Und daher mache ich mir keinen Kopf“, sagte Kühbauer. Mit WM-Fahrer Alessandro Schöpf, Yvan Dibango und Ramiz Harakate hat der Bundesliga-Meister bisher drei Neuzugänge vermeldet. Weitere sollen folgen.

„Natürlich brauchen wir auf einigen Positionen Verstärkungen und Kader-Vergrößerungen. Die Belastung wird heuer nicht weniger werden“, meinte Kühbauer mit Blick auf die Spiele auch auf der Europacup-Bühne. Der LASK steigt im Play-off der Champions League ins internationale Geschäft ein. Sollte ihm der Sprung in die „Königsklasse“ verwehrt bleiben, folgt die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League.

Kalajdzic muss ersetzt werden

Verlassen haben die Linzer aus der Mannschaft der Vorsaison Verteidiger Modou Cisse und Stürmer Sasa Kalajdzic. Der Nationalteamspieler kehrt im Sommer vorerst zu Wolverhampton zurück. „Es ist natürlich schwierig, ihn zu ersetzen. Wir werden jemand anderen finden. Wenn der es ähnlich macht, dann bin ich auch nicht böse“, erklärte Kühbauer.

Mittelfeldmann Schöpf (32) kam vom WAC, mit dem Kameruner Dibango (24) wechselte ein Verteidiger ebenso ablösefrei aus der Ukraine nach Oberösterreich. Im Angriff wurde mit dem vom GAK transferierten Franzosen Harakate (23) nachgebessert. Abwehrchef Joao Tornich und Flügelstürmer Krystof Danek wurden indes fix verpflichtet. Kapitän Sascha Horvath blickte positiv auf den Kader. „Bis jetzt haben wir die Mannschaft gut gehalten, im Fußball weiß man aber nie“, meinte der Mittelfeldmotor. „Die letzten Jahre ist bei uns viel gewechselt worden. Jetzt ist es das Ziel, Ruhe zu bewahren.“

LASK-Kapitän Horvath will „gute Stimmung reinbringen“

Ziele wolle man sich noch keine setzen, betonte Horvath. „Jetzt lass uns einmal gute Stimmung reinbringen.“ Die herrscht offenbar nach wie vor in der Landeshauptstadt. Es sei noch „zu groß, dass man es begreifen kann“, meinte Horvath zu den Erfolgen der abgelaufenen Saison. „Am Schönsten ist es, wenn die Kleinen kommen und ein Foto wollen.“

Das erste Testspiel bestreitet der LASK am 24. Juni in Bad Schallerbach. Ins Trainingslager geht es von 6. bis 10. Juli in den adidas Campus in Herzogenaurach (Bayern). Vor dem Startschuss in die neue Saison im ÖFB-Cup (24. bis 26. Juli) sind noch zwei prominente Testgegner in der Linzer Arena zu Gast. Gegen Fenerbahce Istanbul geht es am 14. Juli (19.30), ehe die Generalprobe am 24. Juli gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) steigt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA