Harakate-Wechsel vom GAK zum LASK perfekt

Wie von Sky zuvor berichtet, wechselt Ramiz Harakate innerhalb der ADMIRAL Bundesliga vom GAK zu Meister LASK. Das gaben beide Vereine am Mittwoch offiziell bekannt.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir hier geholfen haben: Beim Trainer, beim Co-Trainer, bei meinen Mitspielern und bei den Fans. Ihr habt mich vom ersten Tag an unterstützt. Ich bin sicher, dass die Zukunft des GAK eine gute wird, und ich wünsche euch alles Gute. Danke für alles“, sagte Harakate zu seinem Abschied aus Graz.

Salut, Ramiz 🤩 Der LASK verpflichtet den 24-jährigen Stürmer Ramiz Harakate vom GAK und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus 🤝

Herzlich willkommen in der Stahlstadt 🖤🤍 pic.twitter.com/YzRv9HcuxQ — LASK (@LASK_Official) June 17, 2026

Starke Saison beim GAK

Harakate spielte sich in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen in den Fokus. Für den GAK kam er in 30 Bundesliga-Partien zum Einsatz und verbuchte dabei elf Tore sowie fünf Assists. Damit war der Franzose der auffälligste Offensivspieler der Grazer.

Der Wechsel nach Linz ist der nächste Schritt in einer bislang steilen Entwicklung. Harakate kam über Stationen in Frankreich, unter anderem Saint-Brieuc B, C’Chartres und Racing CFF, nach Österreich. Im Sommer 2024 wechselte er zunächst zum SKN St. Pölten, ein Jahr später folgte der Schritt zum GAK. Nun geht es für den Stürmer zum amtierenden Meister.

„Das sportliche Projekt reizt mich. Der LASK ist der amtierende Meister und möchte sich in Europa auf höchstem Level präsentieren. Es ist für mich der perfekte Schritt, um mich weiterentwickeln zu können“, wird Harakate auf der LASK-Vereinsseite zitiert.