Sky exklusiv || GAK-Torjäger vor Wechsel zum LASK

Der Meister schlägt auf dem Transfermarkt zu: Nach Sky Informationen wechselt Ramiz Harakaté innerhalb der ADMIRAL Bundesliga vom GAK zum LASK.

Für den 23-jährigen Angreifer überweisen die Linzer dem Vernehmen nach rund 1,5 Millionen Euro nach Graz. Damit entspricht die Ablöse auch dem aktuellen Marktwert des Offensivspielers, der ebenfalls bei 1,5 Millionen Euro liegt.

🚨⚫️⚪️ EXKLUSIV || Ramiz #Harakaté (23/ST) vor Wechsel zum Meister @LASK_Official #ASK. Ablöse bei € 1,5 Mio. Saison 25/26: 11 Tore und 4 Assists in 30 BL-Spielen für für Grazer AK #grazerak @SkySportAustria pic.twitter.com/itEd5LnUdZ — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 16, 2026

Harakaté spielte sich in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen in den Fokus. Für den GAK kam er in 30 Bundesliga-Partien zum Einsatz und verbuchte dabei elf Tore sowie fünf Assists. Damit war der Franzose der auffälligste Offensivspieler der Grazer.

Der Wechsel nach Linz ist der nächste Schritt in einer bislang steilen Entwicklung. Harakaté kam über Stationen in Frankreich, unter anderem Saint-Brieuc B, C’Chartres und Racing CFF, nach Österreich. Im Sommer 2024 wechselte er zunächst zum SKN St. Pölten, ein Jahr später folgte der Schritt zum GAK. Nun geht es für den Stürmer zum amtierenden Meister.

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