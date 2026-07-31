Meisterlicher Auftakt! LASK schlägt GAK souverän

Titelverteidiger LASK ist mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Samuel Adeniran brachte die Linzer vor 13.241 Zuschauern am Freitagabend bereits vor der Pause mit einem Doppelpack (20., 29./Elfmeter) auf Kurs. Für den Schlusspunkt sorgte Christoph Lang in der 79. Minute. Nächsten Sonntag (9. August) wartet auf den Meister bei der Wiener Austria die erste Bewährungsprobe der Ligasaison in der Fremde.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer beorderte wie zum Auftakt im ÖFB-Cup in Kalsdorf (7:0) in Mittelfeldmann Robert Ljubicic nur einen Neuzugang in die Startformation. Beim GAK waren es vier Neue: neben Matthias Gragger als Ersatz für den verletzten Tim Trummer sowie Liam Hermesh und dem früheren LASK-Fanliebling Peter Michorl im zentralen Mittelfeld auch Torhüter Cican Stankovic. Der ehemalige ÖFB-Teamgoalie, der zuletzt zwei Jahre kein Ligaspiel bestritten hat und nach seinem Engagement bei AEK Athen ein Jahr vereinslos war, gab nach mehr als fünf Jahren sein Liga-Comeback. Sechs Meistertitel hatte der nun 33-Jährige bis 2021 mit Salzburg gewonnen.

Doppelpack von Adeniran

Adeniran zwang den Routinier bereits in der siebenten Minute zu einer starken Parade. In Minute 15 hatte Stankovic Glück, als ihn Lang im Zurücklaufen beinahe überlistet hatte. Der Schuss des Vierfach-Torschützen vom Cup-Auftakt ging aber an die Stange. Fünf Minuten später klingelte es. Stankovic wehrte einen scharfen Schuss von Andres Andrade zur Seite ab, Kasper Jörgensen hielt die Aktion aber am Leben, die Flanke des Dänen verwertete Adeniran per Kopf. Stankovic war von Krystof Danek leicht die Sicht verstellt gewesen. Auch LASK-Kapitän Sascha Horvath zwang den GAK-Kapitän mit einem Distanzschuss zu einer Faustabwehr (22.).

Die Linzer waren bei mehr als 30 Grad Celsius von Beginn an die klar tonangebende Mannschaft. Das änderte sich auch nach der ersten Trinkpause Mitte der ersten Hälfte nicht. Dem 2:0 ging ein Fehler von Donovan Pines voraus. Dem GAK-Abwehrchef sprang der Ball zu weit weg, daraufhin hielt er im Strafraum Danek fest, der ihm das Spielgerät abgeluchst hatte. Adeniran verwertete den fälligen Strafstoß sicher. Nach Seitenwechsel setzte Danek einen Dropkick über das Tor (47.), Stankovic entschärfte einen Kopfball von Andrade (57.), und Pines klärte in höchster Not gegen Lang (61.). Adeniran schnürte kurz vor seiner Auswechslung beinahe noch einen Triplepack. Ab Minute 67 gab auch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf sein LASK-Debüt.

GAK harmlos

Vom GAK kam offensiv lange Zeit sehr wenig. Einzig Alexander Hofleitner kam dem Anschlusstreffer nach einer Freistoßflanke und Kopfball-Vorlage von Pines per Kopf so etwas Ähnliches wie nahe (77.). Auf der Gegenseite sorgte Lang nach einem Ballverlust von Yannick Oberleitner im Spielaufbau für die Entscheidung. Der eingewechselte GAK-Stürmer Anthony Smits vergab im Finish per Kopf noch eine Topchance auf den Ehrentreffer (91.). Der LASK gewann das dritte Duell in Folge mit den Grazern. Nach Spielende wurde Stankovic noch von einem Gegenstand am Kopf getroffen.

Die Tore im VIDEO: