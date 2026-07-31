CL-Aspirant an Rapid-Verteidiger Horn interessiert

Der slowakische Meister Slovan Bratislava ist laut Sky-Informationen an Rapid-Verteidiger Jannes Horn interessiert.

Der CL-Quali-Teilnehmer hat sich demnach nach dem Führungsspieler der Grün-Weißen erkundigt. Ein offizielles Angebot gibt es noch nicht. Der 29-Jährige hat beim SK Rapid einen Vertrag bis 2027 plus Option auf ein weiteres Jahr.

🟢⚪️ Sky-Info || Slovan Bratislava hat sich nach Jannes #Horn (29) @skrapid erkundigt. Noch kein Angebot. Derzeitige Tendenz bei Verbleib in Wien. Offen für Verlängerung des Vertrages. Aktueller Vertrag bis 2027 + Option. 34 Einsätze (1 G, 4 A) für Rapid @SkySportAustria pic.twitter.com/azVNNDvW9K — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 31, 2026

Reizvolles Projekt in Bratislava

Für Horn, der im vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg nach Wien-Hütteldorf kam, könnte das Projekt bei Slovan durchaus reizvoll sein. Die Slowaken treffen in der 3. Qualirunde der Champions League auf den schwedischen Vertreter Mjällby AIF.

Bei einem Aufstieg müsste Bratislava noch das CL-Playoff überstehen um ein zweites Mal nach 2024/25 an der Ligaphase der Königsklasse teilzunehmen. Mit Kevin Wimmer kickt bereits ein ehemaliger Rapidler bei Slovan.

Horn will wohl bleiben

Nach Sky-Informationen geht die Tendenz bei Horn derzeit in Richtung Verbleib in Wien. Der Linksverteidiger aus Deutschland kann sich eine Erfüllung bzw. sogar Verlängerung seines Vertrages vorstellen.

In der Vorsaison bestritt Horn 31 Pflichtspiele für den SK Rapid, 21 davon in der ADMIRAL Bundesliga. Insgesamt gelangen dem Norddeutschen ein Tor und drei Vorlagen.