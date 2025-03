Kugel-Vorentscheidung: Robinson im Sun-Valley-RTL out – Brignone Zweite

In Sun Valley ist am Dienstag im ersten Durchgang des Frauen-Riesentorlaufs bereits eine Vorentscheidung in puncto kleiner Kristallkugel gefallen.

Weil die in der Disziplinwertung führende Neuseeländerin Alice Robinson zum zweiten Mal in dieser Saison ausschied, hat Federica Brignone alle Trümpfe in ihrer Hand. Sofern die Italienerin – zur Halbzeit Zweite hinter Lara Gut-Behrami – im Endklassement zumindest den 13. Platz belegt, überholt sie Robinson und erhält die Kugel.

Für die Riesentorlauf-Weltmeisterin sollte das eine leichte Übung sein, allerdings fielen im ersten Durchgang auch weitere Spitzenläuferinnen wie Paula Moltzan und Zrinka Ljutic aus. Die Entscheidung beginnt um 19.00 Uhr MEZ. Brignone hat sich in dieser Saison bereits den Gesamtweltcup und die Abfahrts-Kugel gesichert. Im Super-G triumphierte die Schweizerin Gut-Behrami.

Einzige Österreicherin im Klassement ist Stephanie Brunner, die als 17. mit 5,05 Sekunden im Hintertreffen ist. Katharina Liensberger schied kurz vor dem Ziel aus. Die Vorarlbergerin hat am Donnerstag noch eine kleine Chance, die Slalom-Kugel nach Österreich zu holen.

Scheib nicht am Start

Krankheitsbedingt musste Julia Scheib auf das Rennen verzichten. Die Steirerin ist im Riesentorlauf die ÖSV-Läuferin mit dem größten Potenzial und stand in diesem Winter in Sölden als Dritte auf dem Podest. Scheib sei bereits kränklich angereist, in Amerika habe sich die Situation auch durch den Jetlag nicht gebessert, sagte ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger im ORF-Interview. „Wenn man sie anschaut, sieht man eher ein Häufchen Elend als eine Athletin“, ihr Verzicht sei die einzig richtige Entscheidung, fügte er hinzu.