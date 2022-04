Kurios: Vettel droht Strafe nach Mopedfahrt

Sebastian Vettel hat ein missglücktes Comeback beim 1. Freien Training in Australien gefeiert. Dieses könnte nun sogar noch gravierende Folgen für den Heppenheimer haben.

Was war passiert? Rund 15 Minuten vor Ende der Trainingssession meldete Vettel, der nach seiner Coronainfektion in Australien seinen Saisonauftakt feiert, Probleme am Motor. Es stieg Rauch aus seinem Wagen auf und prompt griff der Heppenheimer wie bereits bei den Tests in Bahrain zum Feuerlöscher.

Mopedfahrt könnte Folgen für Vettel haben

Wie schlimm die Schäden an seinem Aston Martin sind, ist bislang nicht bekannt. Doch neben diesem Problem tut sich für Vettel nun möglicherweise ein weiteres auf. Der Aston-Martin-Pilot fuhr auf einem Moped zurück in die Boxengasse und winkte dabei noch grinsend ins Publikum.

Doch diese Aktion könnte nun Folgen haben. Die FIA hat eine Untersuchung für die Mopedfahrt von Vettel eingeleitet. Die offizielle Begründung: „Betreten der Strecke ohne Erlaubnis.“

FIA-Untersuchung verwundert Vettel