Kuriose Anreise von Real Madrid zum Spiel bei RB Leipzig

Am Dienstag um 21 Uhr empfängt RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League Real Madrid (live ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 2 – streame alle Spiele der Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass). Doch die Königlichen hatten eine unerwartete Anreise – inklusive eines Schreckmoments.

Die gute Nachricht: Die Stars von Real Madrid sind am Montag gelandet. Doch nicht in Leipzig, sondern in Erfurt.

Der Grund: Der Rekord-Champions-League-Sieger musste wegen eines Streiks am Leipziger Flughafen nach Thüringen ausweichen.

Leipzig empfängt Reals Weltstars

Hunderte Fans bekamen am Terminal in Erfurt so einen unerwarteten Blick auf die Weltstars um Luka Modric und Vinicius Junior. David Alaba fehlt bekanntlich nach seinem Kreuzbandriss, der ÖFB-Kapitän blieb zur Reha in Madrid.

Für die Weiterfahrt nach Leipzig benötigte der komplette Staff neun Busse. Als die Kolonne sich in Bewegung setzte, gab es dann einen Schreckmoment. Ein Autofahrer habe einen der Busse vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug touchiert, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage in Erfurt. Dabei beschädigte er den Außenspiegel seines Autos selbst. Der Real-Bus, der von der Polizei begleitet worden ist, kam mit einem Kratzer, das Team mit dem Schrecken davon. Nach einem kurzen Stopp konnte die Mannschaft die Fahrt fortsetzen.

„Wir sind gut angekommen, alles gut gelaufen“, sagte Carlo Ancelotti. Kurz vor 15 Uhr erreichten die Königlichen ihr Hotel im Herzen der Stadt Leipzig, ehe am Abend das Abschlusstraining anstand.

