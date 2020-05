Doppelpack und Eigentor: Kuriose Hinteregger-Show bei Bayern-Sieg gegen Frankfurt

Mit zwei Toren und einem Eigentor hat Frankfurts Martin Hinteregger bei der 2:5-Niederlage seiner Frankfurter gegen Tabellenführer Bayern München für einen denkwürdigen Auftritt gesorgt.

Der ÖFB-Teamspieler brachte Eintracht Frankfurt zu Beginn der zweiten Halbzeit mit zwei schnellen Toren (52./55.) zunächst auf 2:3 heran.

In der 74. Minute traf Hinteregger dann erneut – dieses Mal allerdings ganz unglücklich per Slapstick-Einlage ins eigene Netz zum 2:5-Endstand aus Sicht der Gäste.

“Das ging schnell. Es sah sicher bisschen lustig aus, ich musste selber ein bisschen lachen. Es war sicher eines meiner schönsten Eigentore”, sagte Hinteregger im Sky-Interview nach der Partie.

Für die mit David Alaba in der Startformation angetretenen Münchner lief die Partie gegen die Eintracht plangemäß. Leon Goretzka (17.) und Thomas Müller (41.) schossen eine 2:0-Pausenführung heraus. Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Robert Lewandowski auf 3:0 (46.), für den 31-jährigen Polen war es bereits der 27. Saisontreffer. Die Hütter-Truppe ließ sich aber nicht hängen und der Hinteregger-Doppelschlag brachte neue Hoffnung. Der 27-Jährige hält nun bereits bei acht Saisontoren, auch beim 5:1-Erfolg im ersten Duell mit den Bayern hatte er getroffen gehabt.

Der Tabellenführer erkannte aber schnell wieder den Ernst der Lage und legte einen Treffer von Alphonso Davies (61.) nach. Der Schlusspunkt war dann Hinteregger vorbehalten: Der Kärntner schoss sich bei einem Klärungsversuch den Ball mit der einen Ferse auf die andere Ferse, und der Ball kullerte ins eigene Netz.

Hinteregger sorgte in der Partie sogar für ein Novum: Acht Tore nach Ecken wie jetzt der Österreicher – das hat noch kein Bundesliga-Profi geschafft.

8 – Martin #Hinteregger erzielte 8 Tore in dieser #Bundesliga-Saison nach einer Ecke und stellt damit einen neuen Bundesligarekord auf. Kein anderer Abwehrspieler in den Top5 Ligen Europas hat so viele Tore wie der Österreicher. Turm. #FCBSGE @Eintracht pic.twitter.com/WlaYwDN2UO

