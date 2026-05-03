Kuriose Pleite! Messi & Miami verlieren nach 3:0-Führung

Ein Tor und zwei Vorlagen von Lionel Messi, eine 3:0-Führung – und trotzdem hat Inter Miami Club-Besitzer David Beckham den 51. Geburtstag vermiest.

Im Florida-Duell mit Orlando City verlor Miami in der Major League Soccer 3:4 und wartet auch im vierten Anlauf auf den ersten Heimsieg im neuen Fußballstadion. Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und sorgte damit für den Ausgleich, Tyrese Spice erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Messi hatte in der 33. Minute das 3:0 erzielt, nachdem er die beiden ersten Treffer Miamis bereits vorbereitet hatte. Doch die Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie konnte der Weltmeister aus Argentinien in seinem 100. Spiel für Inter Miami nicht verhindern. Orlando hatte vor dem Sieg gegen Miami nur zwei der vorausgehenden 15 MLS-Partien gewonnen.

MLS-Duell zwischen Müller & Reus fiel aus

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden deutschen Ex-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus fiel aus. 2014er-Weltmeister Müller verfolgte das 1:1 (0:0) seiner Vancouver Whitecaps bei Los Angeles Galaxy erkältet von der Tribüne aus. Reus spielte nur die erste Halbzeit.

Die Whitecaps verpassten durch das Remis, das Mathias Laborda mit seinem späten Ausgleichstreffer (81.) erst sicherte, in der Western Conference näher an Tabellenführer San Jose Earthquakes heranzurücken. Das Team von Timo Werner hatte am Samstag ohne den momentan verletzten Ex-DFB-Nationalspieler 1:1 bei Toronto FC gespielt.

Die Earthquakes haben drei Punkte mehr als Vancouver auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. Reus hängt mit Ex-Meister LA Galaxy auf Platz zehn und damit gleichauf mit einem Pre-Playoff-Platz fest.

(APA/SID).

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