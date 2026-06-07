Kuriose Rote Flagge: Monaco-Rennen nach Leclerc-Unfall unterbrochen

Das F1-Rennen in Monaco wurde zehn Runden vor Schluss unterbrochen. Nach Unfällen von Lance Stroll und Charles Leclerc in der letzten Kurve vor der Start-Ziel-Geraden entschied sich die Rennleitung dafür, die Rote Flagge zu zeigen.

Offenbar ist der Asphalt in der Bremszone vor der letzten Kurve aufgebrochen. Dadurch rutschten Stroll und Leclerc mit Untersteuern geradeaus in den Reifenstapel.

Der Unfall von Stroll im Video

Artikelbild: Imago