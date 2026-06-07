Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe D im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe C mit USA, Paraguay, Australien und Türkei im Porträt!

USA

FIFA-Weltrangliste: 16.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 12 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Dritter 1930

Gesamtmarktwert Kader: 385,65 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 13.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Paraguay in Los Angeles

2. Partie:

19.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Australien in Seattle

3. Partie: 26.06.2026 um 04:00 Uhr gegen die Türkei in Los Angeles

Stars

Topspieler: Christian Pulisic, 27 Jahre, 40 Mio. €

Schlüsselfigur: Malik Tillman, 24 Jahre, 30 Mio. €

Nachwuchstalent: Folarin Balogun, 24 Jahre, 30 Mio. €

Teamchef: Mauricio Pochettino (seit September 2024/ARG/54)

Fun Fact

Im Death Valley wurde mit 56,7 Grad Celsius die höchste jemals gemessene Lufttemperatur der Erde registriert. Und täglich werden in den USA ca. 100 Hektar Pizza gegessen.

Paraguay

FIFA-Weltrangliste: 40.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 9 (zuletzt 2010)

Größte WM-Erfolge: WM-Viertelfinale 2010

Gesamtmarktwert Kader: 153,65 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 13.06.2026 um 03:00 Uhr gegen die USA in Los Angeles

2. Partie: 20.06.2026 um 05:00 Uhr gegen die Türkei in San Francisco

3. Partie: 26.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Australien in San Francicso

Stars

Topspieler: Julio Enciso , 22 Jahre, 22 Mio. €

Schlüsselfigur: Diego Gómez,23 Jahre, 25 Mio. €

Nachwuchstalent: Mauricio, 24 Jahre, 15 Mio. €

Teamchef: Gustavo Alfaro (seit August 2024/ARG/63)

Fun Fact

Paraguay ist eines der wenigen wirklich zweisprachigen Länder der Welt. Neben Spanisch sprechen rund 90 % der Bevölkerung auch Guaraní.

Australien

FIFA-Weltrangliste: 27.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Achtelfinale 2006 & 2022

Gesamtmarktwert Kader: 77,45 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 06:00 Uhr gegen die Türkei in Vancouver

2. Partie: 19.06.2026 um 21:00 Uhr gegen USA in Seattle

3. Partie: 26.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Paraguay in San Francicso

Stars

Topspieler: Alessandro Circati, 22 Jahre, 12 Mio. €

Schlüsselfigur: Jordan Bos, 23 Jahre, 12 Mio. €

Nachwuchstalent: Nestory Irankunda , 20 Jahre, 8 Mio. €

Teamchef: Tony Popovic (seit September 2024/AUS/52)

Fun Fact

In Australiens Snowy Mountains fällt mehr Schnee als in der Schweiz. Und der Name „Känguru“ soll auf ein Missverständnis zwischen Ureinwohnern und europäischen Entdeckern zurückgehen. James Cook fragte die indigene Bevölkerung Australiens wie folgendes Tier hieße. Die Indigenen erwiderten „Gangurru“ was heißt „ich verstehe sie nicht“.

Türkei

FIFA-Weltrangliste: 22.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 3 (zuletzt 2002)

Größte WM-Erfolge: WM-Dritter 2002

Gesamtmarktwert Kader: 473,70 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 06:00 Uhr gegen Australien in Vancouver

2. Partie: 20.06.2026 um 05:00 Uhr gegen Paraguay in San Francisco

3. Partie: 26.06.2026 um 04:00 Uhr gegen die USA in Los Angeles

Stars

Topspieler: Arda Güler, 21 Jahre, 90 Mio. €

Schlüsselfigur: Hakan Calhanoglu, 32 Jahre, 16 Mio. €

Nachwuchstalent: Can Uzun, 20 Jahre, 45 Mio. €

Teamchef: Vincenzo Montella (seit September 2023/ITA/51)

Fun Fact

Die Türkei hat den höchsten Teekonsum pro Kopf weltweit. Tee ist hier weit mehr als nur ein Getränk, sondern Teil der Kultur. Türkische Frauen konnten sich anscheint bereits vor einigen Jahrhunderten von ihren Ehemännern scheiden lassen, wenn diese nicht genügend Kaffee nach Hause brachten.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert