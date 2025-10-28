Kuriose Sperre: Vazquez verpasst Pokal-Duell wegen Rot im April

Wenn Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch (ab 18 Uhr LIVE bei Sky!) in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SC Paderborn zu Gast ist, dann wird Neuzugang Lucas Vazquez nicht zur Verfügung stehen.

Zuletzt hatte der 34-jährige Spanier, der im Sommer ablösefrei von Real Madrid gekommen war, wegen muskulärer Probleme die Bundesliga-Partien gegen Mainz 05 (4:3) und den SC Freiburg (2:0) sowie den Champions-League-Knaller gegen Paris Saint-Germain (2:7) verletzungsbedingt verpasst. Doch diesmal stoppt ihn ein anderer Grund.

Vazquez im Copa-del-Rey-Finale ausgeschlossen

Am Dienstag erklärte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand, dass Vazquez aufgrund seiner Roten Karte aus dem Finale der Copa del Rey im April dieses Jahres noch gesperrt sein wird. Für sein unsportliches Verhalten in der Nachspielzeit der Verlängerung bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona erhielt der Rechtsverteidiger eine Sperre von zwei Pokalspielen, die auch in Deutschland gilt.

