Nur wenige Wochen nach seinem Nationenwechsel steht Carney Chukwuemeka erstmals im Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft und darf sich berechtigte Hoffnungen auf seine ersten Einsätze machen. In den anstehenden Länderspielen gegen Ghana und Südkorea könnte der 22-Jährige sein Debüt im ÖFB-Dress feiern. Der in Wien geborene Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gilt als dynamischer Box-to-Box-Spieler mit ausgeprägtem Offensivdrang.

Auffällig bei dem neuen ÖFB-Profi ist eine Statistik, die man bei einem Spieler seines Kalibers kaum erwarten würde: Chukwuemeka hat in seiner gesamten Profikarriere noch nie ein Pflichtspiel über die vollen 90 Minuten bestritten. Obwohl er für Aston Villa, Chelsea und Borussia Dortmund bereits auf rund 100 Einsätze im Erwachsenenbereich kommt, war nach spätestens 82 Minuten Schluss. Über die volle Distanz spielte er bislang nur im Nachwuchsbereich.

Das hat mehrere Gründe. Bei Aston Villa wurde er als Talent behutsam herangeführt, bei Chelsea verhinderten starke Konkurrenz und mehrere Verletzungen den Durchbruch. Insgesamt verpasste er 35 Pflichtspiele, auch beim BVB fiel er bereits mehrfach aus. In Dortmund kommt er zwar regelmäßig zum Einsatz, bislang aber meist als Joker oder Rotationsspieler.

Für Österreich ist Chukwuemeka trotzdem hochinteressant. Er bringt Tempo, Dynamik und Tiefgang mit, sucht den Weg nach vorne und kann Räume selbst attackieren. Genau dieses Profil könnte dem ÖFB-Team im offensiven Mittelfeld helfen. Nun wird entscheidend sein, wie schnell er sich in Rangnicks Mannschaft einfügt und ob er körperlich stabil genug ist, um künftig auch einmal über die volle Distanz zu gehen.

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